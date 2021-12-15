Могут отбирать землю: в Верховную Раду подан законопроект об отчуждении земельного участка

Законопроект об отчуждении земельного участка: у кого могут забрать землю? / Pexels

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект №6422, согласно которому у некоторых украинцев могут отобрать земельные участки. ТСН.ua разобрался, кого может затронуть нововведение.

В законопроекте № 6422 указано, что органы местного самоуправления и исполнительной власти смогут самостоятельно принимать решения об отчуждении земли у граждан Украины. Однако это можно будет сделать только в нескольких случаях:

если земельный участок мешает строительству автомобильной дороги государственного значения и общего использования;

если на земле должны установить объекты для эксплуатации дорог государственного значения;

при строительстве эстакад или мостов.

Но отчуждение земли будет происходить не сразу.

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Однако власти уверяют, что сначала они попытаются договориться с собственником земли. Это будут делать на условиях концессии (договор, когда природные богатства, принадлежащие государству или территориальной общине, передаются во временную эксплуатацию иностранной фирме, частному лицу или другому государству) или договору эксплуатации.

Если же не получится договориться в течение одного месяца, власти будут иметь право подать в административный суд иск об возмездном принудительном отчуждении. В свою очередь, судом в течение еще одного месяца (со дня подачи иска) будет приниматься решение об упрощенном исковом производстве. При этом не будет взиматься судебный сбор.

После отчуждения земли украинцы смогут оспорить это решение в апелляционном суде. На это дело Верховному Суду уже дается срок 2 месяца.