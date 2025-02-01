Откроют ли аэропорты до окончания войны: эксперт дал ответ

Наибольшие опасности в полетах во время войны – это глисады (траектории полета перед посадкой) и взлетный курс, ведь самолет идет на малых скоростях рядом с землей, что является хорошими целями для любых ПЗРК.

В Украине вряд ли могут открыть аэропорты до завершения войны.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Свитан привел пример аэропорта Бен-Гурион в Израиле, но отметил, что там другая ситуация. Поскольку аэропорт и все самолеты оборудованы там мощными системами защиты.

По словам эксперта, наибольшие опасности в полетах во время войны – это глисады (траектории полета перед посадкой) и взлетный курс. Ведь тогда самолет идет на малых скоростях рядом с землей, что является хорошей целью для любых ПЗРК.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в этом году в Украине должны снова заработать несколько аэропортов, поскольку "для этого есть технические и другие возможности", однако не уточнил, о каких именно аэропортах идет речь.

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