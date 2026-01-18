Могут отправить на фронт с болезнями зубов или десен

Болезни ротовой полости не освобождают от мобилизации / © Pexels

В период действия военного положения и мобилизации в Украине следует знать, с какими болезнями лицо признается полностью пригодным и может быть призвано в ряды Вооруженных сил Украины.

Перечень таких болезней регламентируется приказом Минобороны № 262 от 27 апреля 2024 года об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Отмечается, что мужчина может быть признан полностью пригодным в случае отсутствия:

10 и более зубов на одной челюсти или замены их съемным протезом

8 угловых зубов на одной челюсти

4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замены их съемными протезами

4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствии второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами

Также призывают лиц в случае:

множественного осложненного кариеса зубов

пародонтита, пародонтоза генерализованного и заболеваний слизистой полости рта, не поддающихся лечению

челюстно-лицевые аномалии, в частности аномалии прикуса без нарушения функций

Эти нормы регламентируют, что даже при серьезных стоматологических проблемах, при отсутствии критических функциональных нарушений, мужчины могут быть призваны в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось, что гражданин, имеющий бронирование от мобилизации на работе, не должен проходить военно-врачебную комиссию для продления брони. Также он не должен идти в ТЦК на комиссию по собственному желанию.