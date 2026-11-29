Военнослужащий ВСУ

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Министерство обороны совместно с Генеральным штабом Вооружённых сил Украины анализирует возможные изменения в законодательстве, которые позволят освобождать от военной службы мужчин, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Об этом говорится в ответе Кабинета министров на электронную петицию, собравшую более 25 тысяч подписей.

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Правительство сообщило, что поднятый в петиции вопрос был рассмотрен с учётом положений Конституции Украины, законов о воинской обязанности и военной службе, а также о мобилизационной подготовке и мобилизации, и с учетом позиций Министерства обороны и Министерства по делам ветеранов.

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В настоящее время Минобороны совместно с Генеральным штабом ВСУ проводит комплексный анализ с целью выработки системного решения, которое позволит обеспечить баланс между социальной защитой военнослужащих и их семей и потребностями обороны государства.

В Кабмине подчеркнули, что поддержка семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, является одним из приоритетов правительства. Такие дети нуждаются в постоянном внимании, уходе, лечении и реабилитации.

В то же время при принятии решений о прохождении военной службы необходимо учитывать потребность в надлежащей укомплектованности Сил обороны.

Что предлагается изменить в законодательстве

Вопрос также касается законопроекта № 15057, в котором предлагается отменить ограничения на увольнение с военной службы военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия других лиц, обязанных ее воспитывать.

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В ответе на петицию правительство отметило, что затронутые вопросы будут дополнительно рассмотрены в ходе подготовки поправок к законодательству о прохождении военной службы и мобилизации.

В чём заключается проблема законодательства

Электронная петиция, поданная 12 августа 2026 года, собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для её рассмотрения.

Её автор подняла вопрос об обеспечении права на увольнение с военной службы мужчин, воспитывающих детей с инвалидностью.

Действующее законодательство предусматривает право на отсрочку от мобилизации для родителей детей с инвалидностью. Однако ситуация обстоит иначе, если мужчину уже призвали в армию: у него нет аналогичной возможности уволиться со службы и вернуться к семье для ухода за ребенком.

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Именно этот пробел в законодательстве предлагает устранить инициатор петиции.

Кабинет министров подтвердил, что данный вопрос находится в работе профильных ведомств, однако конкретных сроков принятия соответствующих законодательных изменений в ответе не указал.

Напомним, что в Херсонской области мужчину с инвалидностью с детства, которого суд ещё в 2005 году признал недееспособным, по решению военно-медицинской комиссии (ВМК) признали годным к военной службе.

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