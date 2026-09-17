Могут подавать только по часам: украинцев призвали сделать запас воды

Воду могут подавать по графику / © iStock

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Длительные отключения электроэнергии могут ударить не только по свету, но и по водоснабжению. Если генераторы не могут работать непрерывно, воду могут подавать по графику.

В КП "Тернопольводоканал» подчеркивают, что потребителям следует быть готовыми к разным сценариям, поскольку последствия аварий в энергосистеме и вражеских атак предусмотреть сложно.

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«Водоканалы готовятся к возможным блэкаутам, в частности поддерживают в рабочем состоянии альтернативные источники питания. Генераторы позволяют продолжать работу и обеспечивать население водой даже при отсутствии электроэнергии. В то же время, полностью полагаться на генераторы не стоит», — говорится в сообщении ведомства.

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При продолжительных аварийных отключениях предприятия не смогут работать на них круглосуточно, ведь это требует значительного количества топлива. В таком случае водоснабжение и водоотвод могут перевести на почасовой или другой установленный график.

Поэтому украинцам советуют постоянно иметь дома хотя бы минимальный запас питьевой воды. Его следует регулярно обновлять, чтобы вода не хранилась слишком долго.

Если электроэнергии не хватит для всех объектов, резервное питание в первую очередь могут быть направлены на скважины и водозаборы.

Россия готовит новую волну атак — будет бить по водоснабжению

Россия готовит новую волну массированных атак по Украине. Враг будет бить по водоснабжению страны, чтобы оставить людей без воды.

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Об этом предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и воде, водоснабжению», — подчеркнул он.

Военный обозреватель Алексей Гетьман накануне заявил, что РФ может готовить новую волну ракетных ударов по Украине, в том числе по объектам водоснабжения. Часть планируемых атак, вероятно, могли переориентировать с энергетической инфраструктуры на водоканалы.

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