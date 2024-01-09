Могут покрыть 80% потребностей Украины: Кулеба рассказал, передадут ли Украине замороженные активы РФ

К концу войны Украине могут передать все замороженные активы России, которые могут покрыть 80% потребностей в восстановлении государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина получит деньги на послевоенное возобновление из замороженных активов Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью El Pais.

"Это произойдет на 100%, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: сами замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% наших потребностей в восстановлении. Мы сможем отстроить школы, больницы, инфраструктуру за счет страны, которая их разрушила", – сказал Кулеба.

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Министр добавил, что получение средств занимает некоторое время. Но он убежден, что РФ должна заплатить за то, что совершила.

"Мы должны построить комплексную систему, чтобы решить юридические вопросы и финансовые механизмы. Это сложный правовой, регуляторный и финансовый инструмент. Но даже если у кого-то есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных", – подытожил он.

Напомним, ранее издание The Financial Times поддержало идею, что Евросоюз и США должны изъять замороженные активы России и передать их Украине. Издание сообщило, что в случае с Украиной уже существует реестр убытков, который ведет Институт KSE, который по состоянию на июнь 2023 года оценил его более чем в 250 миллиардов долларов из-за повреждений недвижимости и инфраструктуры, а также экономических потерь от полномасштабной войны. Трудно получить точные цифры по поводу того, сколько российских денег заморожено в Европе и США, но большинство оценок говорит об около 300 миллиардах долларов.

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