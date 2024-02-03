Могут потерять выплаты: пенсионеров из числа ВПЛ призывают пройти идентификацию

Для получения выплат в 2024 году лица из числа ВПЛ должны пройти идентификацию в АО "Ощадбанк" или в органах Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать и физически, и онлайн.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Как отмечают в Пенсионном фонде, лица, которые до 24.02.2022 приобрели статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) , обязаны периодически (каждые три или шесть месяцев) проходить физическую идентификацию в АО "Ощадбанк". Но во время карантинных мер (с 12.03.2020 по 01.07.2023) она не проводилась.

"Постановлением Правительства от 08.08.2023 № 837 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 г. № 1596 и от 5 ноября 2014 г. № 637" предусмотрено, что для получения выплат в 2024 году лица из ВПЛ должны пройти идентификацию в АО "Сбербанк" или в органах Пенсионного фонда Украины", – сообщают в ведомстве.

Как провести идентификацию

В пенсионном фонде утверждают, что есть несколько способов проведения идентификации:

Лично обратиться в отделение АО "Ощадбанк" или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины). Через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись " ("Действие ID"), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг. С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины (соответствующий Порядок утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.11.2023 № 49-2, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 05.12.2023 №2111/41) В зарубежном дипломатическом учреждении Украины:

получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое, если пенсионер среди ВПЛ находится за границей

направить его вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете

"Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно направить посредством почтовой связи или в сканированном виде — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи", — объясняют специалисты.

Ранее в Минсоцполитики опровергли блокировку банковских карт пенсионеров.

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