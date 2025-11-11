Могут ли прекратить поставки газа для населения: Минэнерго разработало резервные планы

Поставки газа для населения будут ограничивать в последнюю очередь / © Reuters

Министерство энергетики разработало подробные планы на случай возникновения дефицита газа, вызванного российскими обстрелами. Этими планами предусматриваются сценарии как резервного обеспечения населенных пунктов «голубым топливом», так и введение ограничений в поставках для разных категорий потребителей.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время брифинга во вторник, 11 ноября.

Резервные схемы и градация потребителей

По словам Колесника, наработано более 14 схем резервной поставки газа. Эти планы учитывают распределение ресурса по разным уровням давления (высокому, среднему и низкому), а также типологию населенных пунктов.

Колесник пояснил, что категории потребителей — бытовые, небытовые и промышленные, имеющие резервные типы питания, также группируются для определения очередности ограничений. Эта градация потребителей необходима в случае локального или общенационального уровня опасности.

Население – последняя очередь ограничений

По ключевому вопросу — очередности отключений газа в случае его дефицита — Николай Колесник заверил, что бытовых потребителей будут отключать в последнюю очередь.

«Да, население является последним чередом ограничений… Население является гарантированным потребителем в понимании безопасности», — отметил замминистра.

Он добавил, что надежность обеспечения газом определенного населенного пункта зависит также от его инфраструктуры, а именно от количества точек распределения газа из труб высокого давления. Чем их больше, тем выше уровень надежности.

Механизм ограничений, по словам замминистра, проходит в несколько этапов. Во-первых, производится ограничение давления в системе. После этого производится локализация последствий, то есть ремонт поврежденного оборудования газовой инфраструктуры.

Напомним, в Минэнерго ответили, сократят ли графики отключения света . в Ведомстве предупредили, что, несмотря на круглосуточные ремонты, украинцы «должны быть готовы» к ухудшению ситуации.