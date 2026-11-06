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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Могут призвать с отсрочкой в "Резерв+": что проверить военнообязанным

Отсрочка от мобилизации с отметкой «до завершения мобилизации» может утратить силу раньше, чем ожидает военнообязанный.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Мобилизация продолжается

Мобилизация продолжается

Отсрочка от мобилизации со статусом «до завершения мобилизации» не гарантирует, что она будет действовать в течение всего этого периода.

Об этом сообщил адвокат Алексей Мендрух.

Мендрух пояснил, что при наличии предусмотренных законом оснований комиссия территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) может пересмотреть предыдущее решение и отменить его.

При этом информация о праве на отсрочку, которая ранее отображалась в приложении «Резерв+», может измениться.

«Формулировка "до завершения мобилизации" не указывает на конкретную дату окончания отсрочки. Поэтому для проверки актуального срока нужно получить расширенные сведения из реестра "Оберіг"», — сказал он.

Сделать это можно непосредственно в приложении «Резерв+»:

  • Открыть раздел «Сервіси»

  • Найти опцию получения расширенных данных из реестра

  • Нажать кнопку «Оновити» и сформировать запрос

  • Загрузить PDF-документ и проверить указанную в нем информацию о сроке действия отсрочки

Мендрух рекомендует не ограничиваться проверкой отметки об отсрочке в приложении, а периодически загружать расширенные сведения из реестра «Оберіг». Так можно своевременно увидеть изменения и сохранить документ с актуальной информацией.

Если отсрочку отменили, то следует выяснить, какие именно обстоятельства стали основанием для такого решения, а также проверить, придерживалась ли комиссия ТЦК предусмотренной процедуры.

Мобилизация в Украине — последние новости

После уплаты штрафа за нарушение правил воинского учета красная лента в приложении «Резерв+» должна исчезнуть автоматически. Обычно обновление информации занимает около четырех дней. В то же время повторное внесение военнообязанного в розыск возможно, если он допустит новое нарушение.

Тем временем украинское правительство хочет обязать предприятия самостоятельно определять, кого из работников мобилизовать, а кого бронировать. Политолог Игорь Рейтерович считает такой шаг попыткой властей снять с себя ответственность за непопулярные решения.

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