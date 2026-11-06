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Могут призвать с отсрочкой в "Резерв+": что проверить военнообязанным
Отсрочка от мобилизации с отметкой «до завершения мобилизации» может утратить силу раньше, чем ожидает военнообязанный.
Отсрочка от мобилизации со статусом «до завершения мобилизации» не гарантирует, что она будет действовать в течение всего этого периода.
Об этом сообщил адвокат Алексей Мендрух.
Мендрух пояснил, что при наличии предусмотренных законом оснований комиссия территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) может пересмотреть предыдущее решение и отменить его.
При этом информация о праве на отсрочку, которая ранее отображалась в приложении «Резерв+», может измениться.
«Формулировка "до завершения мобилизации" не указывает на конкретную дату окончания отсрочки. Поэтому для проверки актуального срока нужно получить расширенные сведения из реестра "Оберіг"», — сказал он.
Сделать это можно непосредственно в приложении «Резерв+»:
Открыть раздел «Сервіси»
Найти опцию получения расширенных данных из реестра
Нажать кнопку «Оновити» и сформировать запрос
Загрузить PDF-документ и проверить указанную в нем информацию о сроке действия отсрочки
Мендрух рекомендует не ограничиваться проверкой отметки об отсрочке в приложении, а периодически загружать расширенные сведения из реестра «Оберіг». Так можно своевременно увидеть изменения и сохранить документ с актуальной информацией.
Если отсрочку отменили, то следует выяснить, какие именно обстоятельства стали основанием для такого решения, а также проверить, придерживалась ли комиссия ТЦК предусмотренной процедуры.
Мобилизация в Украине — последние новости
После уплаты штрафа за нарушение правил воинского учета красная лента в приложении «Резерв+» должна исчезнуть автоматически. Обычно обновление информации занимает около четырех дней. В то же время повторное внесение военнообязанного в розыск возможно, если он допустит новое нарушение.
Тем временем украинское правительство хочет обязать предприятия самостоятельно определять, кого из работников мобилизовать, а кого бронировать. Политолог Игорь Рейтерович считает такой шаг попыткой властей снять с себя ответственность за непопулярные решения.