"Могут радикально изменить ситуацию на поле боя": Украина получила от США кассетные боеприпасы

Российские войска "очень волнуются", что Украина получила кассетные боеприпасы, потому что "это мощное оружие".

Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но не использовала их на поле боя.

Об этом сообщил в комментарии CNN командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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"Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя. Противник тоже понимает, что, получив эти боеприпасы , мы будем иметь преимущество. Противник отдаст тот участок местности, где можно этим воспользоваться", — уверен он.

По словам Тарнавского, не на всех участках фронта будут использовать кассетные снаряды. Выше руководство будет определяться, на которых "участками территории они могут быть использованы".

"Россияне думают, что мы будем использовать его на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень волнуются", – добавил он.

Тарнавский также отметил ограничения использования кластеров, в частности, их запрещено использовать в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

Издание пишет, что в США заявили, что они получили письменные гарантии от Украины, что они не будут использоваться в районах с гражданским населением и что их использование будет отслеживаться для возможных операций по разминированию.

Что такое кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы – это снаряды, ракеты или бомбы, состоящие из открывающихся в воздухе контейнеров, разбрасывающих много малокалиберных бомб на большой территории. Одна кассетная бомба может содержать не менее 10 мин и мелких деталей к ним на специальных стенках-перегородках. Они применялись почти во всех военных конфликтах после Второй мировой войны. Спектр такого вооружения разрабатывали в СССР и США.

В Минобороны Украины подчеркнули, что кассетные боеприпасы позволят ВСУ нанести серьезный ущерб российским войскам. В частности, это касается сил врага, которые находятся в плотной обороне, и на участках фронта, где враг пытаются наступать. Кассетные боеприпасы могут быть особенно полезны против противника, находящегося в окопах.

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