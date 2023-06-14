Могут развиться язва или гастрит: что можно и запрещено есть натощак

Что нельзя есть на завтрак, чтобы не было проблем со здоровьем?

Врачи утверждают, что голодным желудком не стоит есть фрукты, пить соки или кофе людям, уже болеющим гастритом, язвенной болезнью желудка или другими хроническими проблемами с пищеварительной системой. Однако если они отсутствуют, то необязательно соблюдать такие ограничения. Все эти продукты и напитки раздражают слизистую желудка, ведь содержат органические кислоты. Но здоровому человеку никакого вреда они не нанесут.

Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, желательно начинать завтрак со щадящей пищи. Прекрасно подойдет овсянка. А вот от фруктов или концентрированных соков лучше отказаться. Хотя такие ограничения действуют обычно только в период обострения хронических болезней.

От привычки начинать день со стакана сока, чашки кофе или фруктов лучше отказаться при условии, если вы испытываете любой дискомфорт после того, как примете их натощак.

Очень важно помнить, что прием некоторых лекарств на голодный желудок также опасен для здоровья. Например, медикаментов, содержащих ацетилсалициловую кислоту.

Если неправильно принимать лекарство, можно заработать гастрит или язву. На голодный желудок запрещено пить сладкие газированные напитки, потому что они содержат много сахара. А вот обычную воду или минеральную воду с газом даже нужно – так вы запустите обменные процессы в организме с самого утра.

Конечно, неправильно терпеть голод, но при условии, когда нет возможности что-либо перекусить, лучше отказаться от газированных напитков.

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