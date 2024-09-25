"Могут себе позволить": Жорин объяснил, почему россияне постоянно прибегают к ядерному шантажу

Маловероятно, что угрозы превратятся в реальные действия в ближайшее время.

Изменения в российской "ядерной доктрине" являются очередным шантажом. Его россияне могут позволить себе благодаря позиции Запада.

Об этом пишет майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Россия продолжает угрожать, и считает, что имеет на это право именно из-за слабости наших союзников. Будь они более решительными, российские террористы боялись бы диктовать свои условия. Мероприятие позволяет им быть с каждым днем все наглее", — акцентировал он.

Майор ВСУ не считает, что враг действительно стремится в ближайшее время применить ядерное оружие против Украины.

"Эти заявления сделали перед встречей, где будут решать возможность использования дальнобойного оружия – чтобы повлиять на это решение не в нашу пользу", – отмечает заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Он добавляет, что у РФ и без ядерной компоненты достаточно вооружения, чтобы уничтожить нашу энергетику и инфраструктуру.

Напомним, президент страны-агрессорки России Владимир Путин впервые публично провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Он заявил, что "в ядерную доктрину предложено внести ряд уточнений по определению условий применения ядерного оружия ".

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