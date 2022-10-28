Могут спасти вас этой зимой: ответы на пять важных вопросов о дровах

Дрова остаются наиболее популярным способом для отопления частных домов. Спрос на них растет из-за ожиданий сверхсложной зимы в истории Украины, ведь враг продолжает обстреливать критическую инфраструктуру. ТСН.ua дает ответы на пять самых распространенных вопросов об отоплении дровами.

Можно ли испортить печь или камин разными породами деревьев

К сожалению, да. Камин считается достаточно "нежным" устройством, а поэтому его не рекомендуется топить всем подряд. Конечно, в самом камине могут прогореть любые дрова, но все дело в дымоходе.

Его очень просто испортить. Особенно хвойными породами древесины. Поэтому строго-настрого запрещено топить в доме камин такими дровами.

Почему это происходит? Сосна или ель — деревья с низкой плотностью древесины и большим количеством полостей, заполненных смолистым веществом. Они могут "взорваться" в процессе горения и очень коптят. Поэтому жар часто "выскакивает" из камина, а смола оседает копотью на стенках дымохода. Так он быстро засоряется, что может спровоцировать самопроизвольное возгорание внутри трубы.

Также сокращает возраст службы и сырая древесина. Особенно если ее сжигать там регулярно. Сырые дрова быстро портят систему дымоудаления.

Хотя дровяные печи лучше приспособлены для сжигания разных пород деревьев, дымоход в этом случае также время от времени нужно прочищать. Некоторая древесина засоряет его сильнее другой. Кроме дымохода смола из хвойных деревьев также может оседать на внутренней поверхности печи.

Как правильно отапливать сырыми дровами

Как правильно отапливать сырыми дровами / Фото: Pexels

Сразу стоит отметить, что делать этого часто не стоит, но если согреться нужно срочно, а древесина отсырела, можно растопить и ею. Однако здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Ни в коем случае не используйте специальную жидкость при разжигании камина или дровяной печи. В доме это делать очень опасно.

Всё зависит от породы древесины. К примеру, сырая осина загореться не сможет, ведь она будет просто плавиться. А вот хвойные деревья зажечь легче, но они могут позже не гореть. Лучше всего разгораются и горят сырые дрова из березы. Однако вам придется набраться терпения.

Если у вас есть несколько сухих щепок, обязательно их используйте для розжига печи или камина. Далее можно их перемешивать с сырым сырьем.

Но когда сухих дров нет вообще, понадобится специальная схема сборки. Из средней части сырой древесины нужно отщипнуть лучинок и сложить их в виде шалаша. Сверху кладутся большие куски, а внутри – более мелкие. Если у вас дрова из березы, можно для разжигания использовать ее кору.

Разжечь также поможет сухой спирт в таблетках и несколько горстей соли.

Сколько дров нужно иметь на зиму

Если вы уже не первый год отапливаете свой дом дровами, тогда точно можете сосчитать, сколько вам их нужно. Но лучше дополнительно сделать запас в таком же размере на случай, если зима будет холодной.

Сделать столь большой запас дров невозможно? Попытайтесь добавить хотя бы небольшое количество дополнительной древесины, а затем пополнять ее в течение сезона. Всегда помните, если в прошлом году вам хватило 5 кубометров дров, не факт, что и в этом году будет так же. Например, если качество или влажность древесины будет иной, то она может не дать такого же количества тепла.

Новичкам в этом деле труднее. Поэтому следует запомнить, что на отопление дома площадью 100 квадратных метров нужно иметь не менее 10 кубометров дров. Однако здесь также нужно учесть высоту потолков, качество утепления окон и стен.

В инструкциях к современным котлам можно найти всю необходимую информацию, которая поможет рассчитать объем дров на один сезон.

Здесь используется следующая формула:

V = 24*Q*S/q*0,01*КПД

В ней:

V – дневной расход дров в кубометрах;

Q – теплопотери здания в кВт;

S – площадь дома в квадратных метрах;

q – удельная теплотворность древесины в кВт/куб;

КПД – коэффициент полезного действия котла.

КПД можно найти в инструкции к котлу, а удельную теплотворность древесины – в Интернете.

Благодаря этой формуле можно вычислить примерные суточные расходы. После этого просто умножьте цифру на количество дней отопительного сезона (лучше брать с запасом).

Как подобрать дрова для печи, камина или котла.

Как подобрать дрова для печи, камина или котла. / Фото: Pexels

Важнейшим свойством для дровяной печи считается теплоотдача. А вот камин устанавливают в доме для эстетики.

Поэтому для отопления с помощью печи лучше подходят твердые лиственные породы древесины (дуб, ольха, липа, ясень, плодовые деревья). Они отличаются высокой теплоотдачей и могут равномерно долго гореть.

Для камина дрова подбираются в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Для создания приятной атмосферы в доме подходят дуб или бук. Они ярко и равномерно горят, потрескивают во время горения.

А чтобы отапливать жилые комнаты, выбирайте яблоню или грушу. Они будут выделять во время горения приятный аромат. В камин, который используется только для украшения, берут липу или тополь. Они плохо обогревают помещение, но дыма не выделяют.

Чтобы чистить дымоход как можно реже лучше подходят дрова из осины или ольхи. Они отличаются тем, что не имеют копоти.

А для котла рекомендуется выбирать граб и дуб. Неплохими вариантами считаются груша и яблоня. А от хвойных лучше отказаться.

Какие цены на дрова 2022 года

В процессе выбора дров очень важно найти качественную древесину по доступной цене. Самая дешевая стоимость у государственных предприятий (лесхозов). Например, в Черниговской области дрова можно купить за 600-800 грн/куб, а вот на юге и западе цены самые высокие – 1100-1200 грн/куб.

Однако не все лесхозы могут предложить разные сорта древесины. За дровами в лесничествах часто бывают очень большие очереди, а дрова твердой породы разбирают на месяцы вперед. О доставке следует договариваться отдельно и она бывает не у всех предприятий.

Цены на сайтах, реализующих древесину в приватном порядке, значительно отличаются. Например, если говорить о дубовых дровах, которые являются лучшим вариантом для отопления, то на OLX их стоимость начинается от 1200 грн/куб.

На специализированных сайтах цена для оптовой и розничной торговли отличается. В настоящее время цены начинаются от 2100 грн/куб. Также следует учесть стоимость доставки.

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