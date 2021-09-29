Могут учиться и летом: в Минобразования рассказали, какими будут каникулы школьников

Могут учиться и летом: в Минобразования рассказали, какими будут каникулы школьников

Минобразования рассматривает различные варианты каникул, чтобы это было безопасно и дети получили качественное образование.

В Украине, в случае введения "красной" зоны, в школах, где не будет вакцинировано 100% педагогов для работы в очном формате, могут сместить каникулы. Минобразования рекомендовало в такой ситуации рассмотреть график гибких каникулы, но окончательное решение принимают на местах.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время разговора с представителями СМИ 29 сентября, передает журналист ТСН.ua.

"Министерство образования рекомендовало письмом рассмотреть гибкий график каникул по поводу "красных" зон, где надо 100% вакцинированных педагогов, если не будет этот процент, или с 80% до 100%, учредитель может принять решение гибкого передвижения каникул", — заявил Шкарлет.

В качестве примера, глава Минобразования привел ситуацию в одной из одесских школ, где с 60 учителей только 12 вакцинированы, и те, кто без прививки в знак протеста вышли перекрыть дорогу. В ситуацию, по словам Шкарлета, вмешались родители детей, которые требовали от педагогов вакцинироваться.

"Тоже такая определенная дискуссия происходила, но выехали на место представители департамента образования Одесской ОГА. Тоже самое: провели разъяснительную работу. Сегодня уже добавлено 16 учителей, которые вакцинировались. То им предложили, в таком случае, на период, когда это наиболее благоприятные условия, чтобы COVID не распространялся, как это показывает летом, сместить каникулы, летом учиться, такой вариант тоже есть", — пояснил Сергей Шкарлет.

Он отметил, что сейчас рассматривают различные варианты того, чтобы образовательный процесс не остановился и дети не остались без качественного образования.

Ранее Сергей Шкарлет назвал регионы-аутсайдеры по уровню вакцинации педагогов.

Напомним, что в Минобразования рассказали, урежут ли учителям зарплаты при дистанционном обучении.

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