Могут ухудшить жизнь простых людей: в США говорят о новых кибератаках на украинские сайты

Могут ухудшить жизнь простых людей: в США говорят о новых кибератаках на украинские сайты

По словам американских экспертов, они могут быть направленны на критическую инфраструктуру.

Хакеры, атаковавшие вчера украинские правительственные сайты, могут создать основу для более серьезных кибератак и значительно ухудшить жизнь простых украинцев.

Об этом со ссылкой на американских экспертов сообщает издание Reuters.

"Поскольку напряжение растет, мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах", — цитирует агентство аналитика по разведке американской компании по кибербезопасности Mandiant Джона Халтквиста.

По его словам, это могут быть разрушительные атаки, направленные на критическую инфраструктуру.

В то же время бывший руководитель отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович, говорит, если Россия снова решится на вторжение в Украину, то нужно ожидать роста количества кибератак, хотя они не станут фатальными.

Напомним, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, утечки персональных данных не произошло.