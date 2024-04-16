"Могут возникнуть проблемы": нардеп рассказал о консульских услугах для военнообязанных

Если граждане Украины не будут иметь возможности справедливо пользоваться консульскими услугами, произойдет отток и массовые отказы от гражданства.

Представитель украинской делегации в ПАСЕ, которая работает с правами человека, высказался о необходимости предоставления возможности украинцам справедливо пользоваться консульскими услугами, чтобы предотвратить массовые отказы от гражданства.

Об этом шла речь в комментарии народного депутата Украины Юрия Камельчука во время эфира "КИЕВ 24".

"О консульских услугах за рубежом, я говорил: если там будет какая-то жесткая версия, я буду выступать очень против, потому что особенно я, как представитель украинской делегации в ПАСЕ, мы работаем с правами человека, и на уровне Европы этого бы никто не понял". ", – сказал он.

По его словам, если военно-учетный документ будет отсутствовать, у человека могут возникнуть сложности с получением консульских услуг.

"Разве что консульства и представительства Украины наработают какой-то определенный документ для получения такого документа на территории другой Украины, в консульстве или еще в каком-то другом случае", — добавил он.

Камельчук объяснил, что если украинцам не будет предоставлена возможность справедливо пользоваться консульскими услугами, мы увидим отток граждан и массовые отказы от гражданства.

Напомним, соцсетями ходят слухи о том, что украинцам, которые находятся в других странах и уклоняются от мобилизации, могут ограничить их права, сделав их загранпаспорта недействительными.

ТСН.ua расспросил об этом парламентарию и представительницу профильного комитета Верховной Рады Ирину Фриз. Она сообщила, что такой нормы нет. Порядок ведения военного учета за границей будет определяться Кабмином.

Осталась норма о том, что выдача нового паспорта гражданина Украины за границей только при наличии военно-учетных документов".

Читайте также: