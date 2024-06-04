Могут вручить повестку тем, кто обновил данные в "Резерв+": ответ Минобороны

В Украине военнообязанным мужчинам, которые обновили свои данные в приложении "Резерв+", также могут вручить повестку. В частности, и на улице.

Об этом сообщил представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что мобилизация в стране продолжается уже не первый год. С начала полномасштабного вторжения продолжаются мобилизационные процессы в достаточно серьезном объеме, поэтому повестку действительно могут вручить на улице.

"Если человек обновил свои данные через "Резерв+", он выполнил норму закона, вступившего в силу от 18 мая 2024 года. Но такое лицо может быть в розыске из-за нарушения правил военного учета. Он может быть также направлен на военно-врачебную комиссию и приглашена для уточнения данных. То есть – это может произойти", — подчеркнул он.

Напомним, если мужчина призывного возраста не обновит свои военно-учетные данные до 16 июля, ему могут послать повестку по почте. Повестка в этом случае будет считаться врученной.

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