Могут высаживать из поезда: "Укрзализныця" анонсировала усиленные проверки на рейсах из-за новых ограничений

Также "Укрзализныця" намерена начать тестирование пассажиров на вокзалах.

"Укрзализныця", кроме введения "ковидных" документов для путешествия между регионами, планирует развернуть на вокзалах экспресс-лаборатории для тестирования пассажиров. Развернуть мобильные пункты быстрого тестирования на COVID-19 планируется на крупнейших вокзалах страны.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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"Мы обратились к крупнейшим лабораториям, чтобы непосредственно на вокзалах развернуть пункты, которые смогут предоставлять услуги экспресс-тестирования. Ведем переговоры, чтобы это была минимальная цена для людей, которые по каким-то обстоятельств не имеют вакцины", — сказал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский на брифинге.

В компании просят пассажиров с пониманием отнестись к очередям при посадке, которые могут возникнуть из-за проверки большего количества документов, и призывают приезжать на вокзал заранее, сохранять спокойствие, а также дистанцию на перроне.

Кроме того, в УЗ призывают Министерство внутренних дел приобщиться к проверке документов и соблюдения карантина, ведь у них больше полномочий.

"Стюарды и проводники на самом деле не имеют полномочий высаживать кого-то из состава. Нужно, чтобы проводники полиции приобщались к проверкам и это контролировали. Важно, чтобы контролировали не только дорогу, но и неофициальных перевозчиков", — сказал Перцовский.

Напомним, в Украине с 21 октября будут действовать новые правила пассажирских перевозок пассажиров между регионами. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. Перечень этих документов доступен по ссылке.

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