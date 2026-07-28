Могут вызвать в ТЦК после исключения с военного учета: что говорит закон

Военный учет

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Граждане, исключенные с военного учета по состоянию здоровья, нередко волнуются, могут ли их повторно поставить на учет или вызвать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Если лицо уже официально исключено из военного учета в соответствии с законодательством, и это отражено в документах, возобновление такого учета не допускается. В то же время, сам факт исключения не означает, что человека вообще не могут пригласить в ТЦК — однако такой вызов не должен быть связан с возвращением на военный учет. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Когда исключают с военного учета?

В Украине военный учет прекращается по достижении гражданином 60-летнего возраста. После этого лицо должно быть исключено из военного учета.

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Вместе с тем, законодательство предусматривает и другие основания для исключения. Одной из них есть состояние здоровья военнообязанного или призывника. В таком случае возраст не имеет значения. Решение об исключении из военного учета принимается из вывода военно-врачебной комиссии.

Могут ли возобновить на военном учете?

Юристы отмечают, что если гражданина как раз исключили из военного учета, а не временно сняли, повторное взятие на военный учет не предусмотрено.

Также обращается внимание, что информация об исключении должна отображаться в приложении «Резерв+». По рекомендации специалистов, электронный военно-учетный документ с соответствующей отметкой следует распечатать и иметь при себе.

Могут ли вызвать в ТЦК?

В то же время, вызов в территориальный центр комплектования возможен даже после исключения из военного учета.

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По словам юристов, сам по себе такой вызов не означает, что лицо намерено повторно поставить на военный учет. Они подчеркивают, что вопрос о возобновлении на учете в такой ситуации не должен возникать, если гражданин был официально исключен из него в соответствии с установленным порядком.

Мобилизация в Украине 2026 — последние новости

Напомним, в Украине продолжается мобилизация, которая может снова претерпеть существенные изменения. Так, на днях военная омбудсменка Ольга Решетилова сообщила, что есть законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для уклоняющихся от мобилизации граждан. Среди возможных мер — арест банковских счетов, ограничение доступа к административным услугам и использование водительских прав.

Ранее мы писали о том, что выпускников колледжей могут мобилизовать еще до поступления в вуз. После окончания учебы в колледже право на отсрочку от мобилизации прекращается. Если выпускник еще не зачислен в высшее образование, между двумя этапами обучения возникает период, когда его могут мобилизовать при отсутствии других законных оснований для отсрочки.

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