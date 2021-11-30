Могут замерзнуть за 40 минут: как помочь уличным котам зимой

Для животных в холод едва ли не самым важным условием для выживания является питание.

Для кошек, живущих на улице, температура -15°С является критической, а для ослабленных животных этот порог еще ниже. В первую очередь обморожению подвергаются ушки и хвост, затем лапки, а затем и все тело. При температуре -20°С голодный кот погибает через 40 минут.

Об этом сообщается в группе уманского благотворительного фонда животных "Сердце друга" в Facebook.

"Сразу замечу, что 70% бездомных кошек не достигают возраста 2 месяцев. 50% оставшихся не доживают и до 2 лет. Большая их часть погибает именно зимой", — написала автор сообщения Руслана Валерьевна.

Женщина отмечает, что помочь котам зимой можно питанием с повышенным содержанием белка, рыбьего жира и введением в рацион витаминов E и D. Также следует позаботиться о домике для кошек. Он должен быть достаточно большим, чтобы животное смогло развернуться, и таким, чтобы сохраняло тепло, желательно с небольшой дверцей.

"Важно домик поднять над землей, потому что большую часть тепла обычно забирает именно земля, а не ветер. И не выгоняйте животных из подъездов, магазинов, офисов и пристроек на улицу хотя бы в холода. Чаще всего им негде спрятаться от ветра и снегопада, поэтому они насмерть замерзают в нескольких метрах от теплых домов. Не будь безразличным!", — просит благотворительница.

Добавим, что в холодную погоду можно купить небольшой пакетик корма для животных и взять с собой. Он не займет много места в кармане, будет стоить не так уж много, от 6 до 12 грн, но поможет утолить голод бездомному коту или собаке, и вероятно, спасти жизнь четырехлапого.

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