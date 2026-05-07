Мохнатый великан на огороде: в Украине заметили необычного "гостя" (фото)
В Украине был замечен один из крупнейших пауков — южнорусский тарантул.
В Украине зафиксировали южнорусского тарантула (мизгиря), который является одним из крупнейших представителей паукообразных в стране. Самки этого вида могут достигать 35 мм в длину, а размах их лап превышает 7 см.
Об этом сообщает издание «Телеграф».
Как выглядит найденный тарантул
Южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis) имеет характерное тело, покрытое густыми волосками буро-рыжего цвета сверху и темного снизу. Хотя раньше считалось, что эти пауки присущи преимущественно степным зонам, сейчас они распространены практически по всей территории Украины.
Энтомолог Константин Евтушенко объяснил, что этот вид не мигрирует — пауки обычно живут там, где родились. По его словам, тарантулы все чаще встречаются не только на юге, но и в северных областях, в частности:
Киевской;
Черкасской;
Полтавской;
Черниговской.
Уровень опасности для человека
Несмотря на внешний вид и наличие яда, специалисты успокаивают последствия контакта с пауком. Зоолог Евгений Буяновер отмечает, что проживающие в Украине тарантулы являются ядовитыми, однако их укус не представляет смертельной угрозы для человека.
«Действие яда обычно сравнивается с укусом осы или пчелы, хотя в отдельных случаях возможны осложнения из-за аллергической реакции», — отметил эксперт.
Обычно паук не проявляет агрессию первым, если не испытывает прямой угрозы. Однако жителям частных домов и дач советуют быть внимательными во время садово-огородных работ.
