Украина
782
2 мин

Мохнатый великан на огороде: в Украине заметили необычного "гостя" (фото)

В Украине был замечен один из крупнейших пауков — южнорусский тарантул.

Руслана Сивак
Огород / © pixabay.com

В Украине зафиксировали южнорусского тарантула (мизгиря), который является одним из крупнейших представителей паукообразных в стране. Самки этого вида могут достигать 35 мм в длину, а размах их лап превышает 7 см.

Об этом сообщает издание «Телеграф».

Как выглядит найденный тарантул

Южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis) имеет характерное тело, покрытое густыми волосками буро-рыжего цвета сверху и темного снизу. Хотя раньше считалось, что эти пауки присущи преимущественно степным зонам, сейчас они распространены практически по всей территории Украины.

Энтомолог Константин Евтушенко объяснил, что этот вид не мигрирует — пауки обычно живут там, где родились. По его словам, тарантулы все чаще встречаются не только на юге, но и в северных областях, в частности:

  • Киевской;

  • Черкасской;

  • Полтавской;

  • Черниговской.

Южнорусский тарантул. / © Телеграф

Уровень опасности для человека

Несмотря на внешний вид и наличие яда, специалисты успокаивают последствия контакта с пауком. Зоолог Евгений Буяновер отмечает, что проживающие в Украине тарантулы являются ядовитыми, однако их укус не представляет смертельной угрозы для человека.

«Действие яда обычно сравнивается с укусом осы или пчелы, хотя в отдельных случаях возможны осложнения из-за аллергической реакции», — отметил эксперт.

Обычно паук не проявляет агрессию первым, если не испытывает прямой угрозы. Однако жителям частных домов и дач советуют быть внимательными во время садово-огородных работ.

Напомним, укус паука-скрипки на итальянском курорте кардинально изменил жизнь британки. После экстренной операции она принимает ежедневно 15 препаратов и почти не может ходить.

