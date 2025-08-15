"Мои дети могут и отпи*дить": блогер Елена Мандзюк попала в новый громкий скандал — что известно

Блогер Елена Мандзюк / © ТСН

Реклама

Украинский блогер Елена Мандзюк, недавно попавшая в языковой конфликт с Анной Алхим, оказалась в центре нового скандала. Против нее возбудили уголовное дело за разжигание вражды.

Кто такая Елена Мандзюк, все, что известно о ней и новом скандале — рассказывает ТСН.ua.

Кто такая Елена Мандзюк

Елена Мандзюк — известный в Украине блогер, имеет один миллион подписчиков в Instagram. Известна своей радикальной позицией против российского контента. Она настаивает на полном извлечении российского продукта из украинского информационного пространства. Активно занимается волонтерством.

Реклама

Елена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Родилась 26 февраля 1990 года в Хмельницком, где получила образование маркетолога в экономическом университете. В 2014 году вместе с друзьями основала студию веб-дизайна.

Елена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Была замужем за предпринимателем Русланом Мокрицким. В 2016 году у супругов появилась дочь Мира, именно тогда Елена начала вести блог и запустила программу домашних тренировок Dream Fit. В том же году они открыли онлайн-магазин натуральных продуктов Green Leaf, а в 2020 году — кафе «booДни». В 2019 году семья пополнилась сыном Ладом.

В конце 2022 года пара развелась. Бывший муж Елены сейчас служит в рядах ВСУ.

Елена Мандзюк с бывшим мужем и детьми / © instagram.com/elena_mandziuk

Почему возбудили уголовное дело против Мандзюк

Новый скандал вокруг Елены Мандзюк разразился после того, как она опубликовала пост, в котором говорилось, что ее дети якобы могут избить того, кто общается на русском языке и в этом, мол, нет никакой проблемы.

Реклама

«Мои дети могут и отпи*дить ребенка, говорящего на языке террористов. В чем проблема?» — написала блогер в комментариях к публикации, которую после огласки уже отредактировала.

Полиция открыла против нее производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины — умышленные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.

За это Мандзюк может грозить штраф от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такого.

Заявление в полицию подал народный депутат Алексей Гончаренко. Он сообщил, что направил депутатский запрос в полицию и в Офис омбудсмена.

Реклама

На своих страницах в соцсетях нардеп возмутился из-за высказываний Мандзюк и заявил, что если будет хоть один случай с насилием со стороны ее детей в отношении любого ребенка, он лично займется тем, чтобы лишить ее родительских прав.

Как отреагировала Мандзюк

Блогер сама сообщила об открытии уголовного дела на своей странице в Instagram. В сообщении Мандзюк назвала Гончаренко «пророссийским животным». Она написала, что ее муж уже четвертый год находится на фронте, а ее дети воспринимают русскоязычных людей как угрозу.

«Скажите, кого здесь притесняют? Кого хочет посадить государство — меня, украинку, мечтающую о свободном украиноязычном пространстве? А главное — почему мы, украинцы, до сих пор вынуждены оправдываться за то, что хотим жить в Украине, говорить по-украински и защищать себя от всего московитского? Гончаренко и ему подобные — вы п*дорасы, работающие на руку врагу, я вас ненавижу, вы и есть то самое зло, которое разрушает Украину изнутри!» — написала Мандзюк.

Публикация Елены Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Она добавила, что у нее «прекрасный адвокат», и это дело «закроется так и не начавшись».

Реклама

Мандзюк возмутилась, что когда ей писали угрозы за отстаивание украинского языка, правоохранительные органы не среагировали должным образом. Сейчас же против самой Мандзюк открыли уголовное производство из-за резких заявлений о русскоязычных.

«Я получаю угрозы смерти, пытки, изнасилования, за это мне блокируют рабочие страницы, забирают заработок, за это меня унижают, травят и психологически уничтожают. Государство ни разу не защитило меня и моих детей от этого! Не нашло тех, кто угрожал мне или моим детям, но сегодня это самое государство решило открыть на меня уголовное производство!» — написала Мандзюк.

Позже Мандзюк выложила сообщение, в котором сравнила себя с украинским волонтером Ириной Довгань, которая попала в плен террористов из «ДНР» в 2014 году в Донецке и была привязана к столбу:

«Прошло 11 лет и что изменилось? Сегодня на месте Ирины я. Да, не у столба и не под прицелом автомата, но под прицелом психологического давления и насилия, угроз убийства и изнасилований, унижения, уголовных дел от собственного государства! Этот список можно продолжать бесконечно… За что здесь? За какое преступление? За волонтерство? За помощь армии? За то, что мой никнейм Elena? За то, что мои дети идентифицируют все российское врагом? Или за то, что я не терплю российский террор и не разрешу ему жить в моей стране?»

Реклама

Сообщение Елены Мандзюк

Конфликт Мандзюк и Алхим

Напомним, ранее у Мандзюк возник конфликт с одиозной блогершей Анной Алхим. Это произошло после крещения детей популярной блогерши Стаси Макеевой.

На мероприятии ведущий в одном из конкурсов попросил Алхим спеть украинскую песню. В ответ на это блогер закатила глаза и что-то сказала с нецензурной бранью. Видео с инцидентом распространилось в Сети. Алхим начали критиковать, обвинять в унижении украинского языка и подыгрывании российским нарративам.

Анна Алхим / © instagram.com/anya.alkhim

К скандалу подключилась и Елена Мандзюк. Она назвала Алхим «медийной гнидой» и призвала украинцев прекратить следить за ее блогом. Также Мандзюк вспомнила слова Алхим о том, что «Путин красавчик», а «украинцы терпилы» и обратилась в СБУ с призывом отреагировать на действия блогера.

В конце концов мнения пользователей в Сети разделились. Одни встали на сторону Алхим, другие — на сторону Мандзюк. Тем не менее, обе блогерши столкнулись с хейтом.

Реклама

Мандзюк после скандала заявила об угрозах и преследованиях и даже обратилась в полицию.