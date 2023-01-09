"Мои дети такого не едят": судья из Донецка с женой устроили скандал из-за гуманитарки (фото)

В Броварах судью и его жену, имеющих статус ВПЛ, не устроили гуманитарные наборы, выданные им бесплатно.

Судья-переселенец из Донецка и его жена, зарегистрированные в Броварах на Киевщине, как внутренне перемещенные лица, устроили скандал и даже вызвали полицию, потому что им не понравилось содержание гуманитарного набора, который они получили бесплатно от благотворительной организации.

Об этом в Facebook написала сотрудница благотворительного фонда, юрист Марьяна Пьянкова.

Как оказалось, мужчина – судья Донецкого окружного административного суда Иван Голошивец. По словам Пьянковой, впоследствии стало известно, что Иван Голошивец получает зарплату более чем в 150 тыс. грн. в месяц и баллотируется в Высший совет правосудия.

"Не могу промолчать. Сегодня этот человек просто поверг в шок всех, даже полицию. Так вот, этот товарищ из г. Донецка пришел в наш благотворительный фонд как ВПЛ, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах за продуктовым набором. Получил продуктовый набор 13 кг, 2 пачки памперсов, детское питание (пюрешки, каши, печенье, молоко) и уехал. И тут, через 2 часа возвращается с супругой (фото есть). Возвращает нам эти пакеты со словами "моя семья и дети такого не едят", - рассказала женщина детали инцидента.

Фото/Facebook: Марьяна Пьянкова

Она отметила, что в бесплатный продуктовый набор входят: 2 кг муки, сахар 1 кг, манка 1 кг, рис 1 кг, гречка 1 кг, спагетти твердых сортов, шпроты, сардина, горошек, кукуруза, томатная паста, масло, дрожжи, паштет свинина тушенка домашняя, детское питание. Однако семью из Донецка такая помощь не устроила. Жена судьи кричала, угрожала даже вызвала полицию, чтобы зафиксировала, что ей "испортили справку, и что-то там написали".

После этой истории Марьяна Пьянкова написала жалобу в Высший совет правосудия.

Также после огласки этой истории Prosud (проект, направленный на контроль деятельности судов) обнародовал дополнительную информацию о семье. По их данным, супруга судьи Анна занимается гаданиями на картах Таро и приворотами, в частности, на богатство и "ген изобилия".

Фото/Facebook: Марьяна Пьянкова

Фото/Facebook: Марьяна Пьянкова

Ее часовая онлайн-консультация стоит 4000 грн. Анна Голошивец неоднократно пишет о том, что привлекла к себе богатство и благосостояние и имеет довольно неплохие доходы.

"Вот только в декларациях судьи мы этого не видим. Единый доход от предпринимательской деятельности жены Иван Голошивец указывает еще в декларации за 2019 год – 50 000 грн. Все остальные годы задекларированы доходы жены – помощь для переселенцев и при рождении ребенка. Отсутствие дохода от бизнеса о котором жена судьи рассказывает в социальных сетях может свидетельствовать о том, что на самом деле все не так, как она описывает, или доходы получаются неофициально", – отмечает Prosud.

Сам судья Иван Голошивец за три года (2018-2021) заработал более 3,3 млн гривен. Единственной задекларированной недвижимостью в собственности судьи 2014 года была квартира в Донецке, однако и исчезла из декларации за 2020 год. При этом никаких доходов от продажи квартиры судья не декларировал.

Также есть информация о родственниках судьи. Так, его отец долгое время (с 1984 по 2014 год) работал в донецком СБУ, а с 2014 года – адвокат. С начала российской агрессии отец судьи неоднократно ездил в Российскую Федерацию.

Его родная сестра с 2016 по 2019 год училась и проживала в Москве.

"Конечно, все выявленные нами факты будут направлены в Этический совет, который уже в скором времени должен начать собеседования с кандидатами в Высший совет правосудия, среди которых есть и Иван Голошивец", — подчеркнули в организации.

Напомним, в Госпогранслужбе прокомментировали скандал со своей спикером из-за обнаженных фото и дорогого отдыха.

Читайте также: