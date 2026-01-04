Мокрый снег, дождь и гололед: где Украину накроет непогода

Погода испортится / © Pixabay

Реклама

В Украине 4 января будет облачно, на юге, востоке и центральных областях днем мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщил «Украинский гидрометцентр».

«Облачно. На юге, востоке, днем и в центральных областях мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололед», — говорится в сообщении.

Реклама

Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, на юго-востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -5-10°С (в Карпатах -8-13°С), днем -0-5°С. На юге и юго-востоке ночью от +2°-3°С, днем -1+6°С, в Крыму до +9°С.

В столице и Киевской области осадков не ожидается. На дорогах местами гололед.

Ранее сообщалось, что новый год в Украине начнется с морозов. По прогнозам синоптиков, погоду будут формировать холодные воздушные массы, продолжающие поступать с севера.