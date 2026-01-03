Мокрый снег, гололедица и сильный ветер: синоптики предупредили о сложных условиях 3 января

Снег. / © Pexels

В субботу, 3 января, в Украине будет умеренный снегопад и гололедица. Ожидается незначительное потепление на востоке и юге.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Умеренный снегопад прогнозируется в Закарпатье и в Карпатах. В южных, центральных, восточных областях и в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега и гололедица. На юге, востоке и Днепропетровской области будет ветер до 15-20 м/с.

На западе днем столбики термометров покажут от -3 до 2 градусов. В восточных регионах и Днепропетровщине - от 0 до 5 градусов тепла, на юге - днем 3-8 градусов.

В Киеве и Киевской области облачно, без осадков. Ожидается гололедица на дорогах.

Температура на Киевщине от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ожидается днем около 0 градусов.

Напомним, синоптики «Укргидрометцентра» сообщили, какова погода в январе 2026 года. Отмечается, что в первый месяц нового года средняя месячная температура будет ниже нормы. Что касается осадков, то их количество не будет превышать норму.