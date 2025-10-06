ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1393
Время на прочтение
1 мин

Мокрый снег и дожди: где сегодня испортится погода

В понедельник дожди ожидаются в северных и восточных областях, в Карпатах — мокрый снег.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Теплее всего будет на юге

Теплее всего будет на юге / © Pixabay

Сегодня, 6 октября, в Украине будет облачная погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

Небольшие дожди пройдут сегодня, в северных и восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы.

Температура днем будет +10…15°С, а на востоке и юге страны будет +13…18°С. На высокогорье Карпат небольшой дождь с мокрым снегом. Температура днем в пределах +3…8°С. В западных регионах также прохладнее около +9…12°С.

В Киеве прогнозируется облачная, но без существенных осадков погода. Возможны туманы. В течение дня в столице ожидается +12…14°С.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 6-12 октября обещает быть дождливым, однако осеннее тепло вернется. Температурные характеристики будут оставаться комфортными, хотя атмосферные фронты принесут осадки и туманы.

Дата публикации
Количество просмотров
1393
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie