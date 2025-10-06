Мокрый снег и дожди: где сегодня испортится погода

Теплее всего будет на юге / © Pixabay

Сегодня, 6 октября, в Украине будет облачная погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

Небольшие дожди пройдут сегодня, в северных и восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы.

Температура днем будет +10…15°С, а на востоке и юге страны будет +13…18°С. На высокогорье Карпат небольшой дождь с мокрым снегом. Температура днем в пределах +3…8°С. В западных регионах также прохладнее около +9…12°С.

В Киеве прогнозируется облачная, но без существенных осадков погода. Возможны туманы. В течение дня в столице ожидается +12…14°С.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 6-12 октября обещает быть дождливым, однако осеннее тепло вернется. Температурные характеристики будут оставаться комфортными, хотя атмосферные фронты принесут осадки и туманы.