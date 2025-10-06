- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1393
- Время на прочтение
- 1 мин
Мокрый снег и дожди: где сегодня испортится погода
В понедельник дожди ожидаются в северных и восточных областях, в Карпатах — мокрый снег.
Сегодня, 6 октября, в Украине будет облачная погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
Небольшие дожди пройдут сегодня, в северных и восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы.
Температура днем будет +10…15°С, а на востоке и юге страны будет +13…18°С. На высокогорье Карпат небольшой дождь с мокрым снегом. Температура днем в пределах +3…8°С. В западных регионах также прохладнее около +9…12°С.
В Киеве прогнозируется облачная, но без существенных осадков погода. Возможны туманы. В течение дня в столице ожидается +12…14°С.
Ранее сообщалось, что погода в Украине 6-12 октября обещает быть дождливым, однако осеннее тепло вернется. Температурные характеристики будут оставаться комфортными, хотя атмосферные фронты принесут осадки и туманы.