Мокрый снег и гололед: какой будет погода в Украине 26 февраля

Погода / © Pixabay

Сегодня, 26 февраля, в Украине ожидается облачная погода. В восточных и юго-восточных областях прогнозируется мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега. Ночью в Карпатах будет идти небольшой снег. На остальной территории страны без осадков.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Какая будет погода в Украине 26 февраля

Ночью и утром 26 февраля на дорогах Украины, кроме юга и Закарпатья, будет гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Днем в южных областях местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Ночью в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается 1–6° мороза, в Карпатах 7–12° мороза. Днем в Закарпатье и Крыму столбики термометров поднимутся до 1-6° тепла.

Погода в Украине 26 февраля

Погода в Киеве и области

В Киевской области и в столице 26 февраля:

будет облачно, без осадков;

ночью и утром на дорогах гололедица;

ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 1–6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве ночью ожидается 3–5° мороза, днем около 0°.

Погода в Киеве 26 февраля

Предупреждение об опасных метеоявлениях

26 февраля ночью и утром на дорогах Украины, кроме южных областей и Закарпатья, сохранится гололедица. Объявлен I уровень опасности – желтый.

Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта, поэтому водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными.

Опасные погодные явления

Напомним, первый месяц весны в Украине ожидается близким к климатической норме . Средняя температура воздуха в марте будет колебаться в основном от 1° до 7° тепла, а в отдельных западных и южных областях будет на 1,5–2,5° теплее нормы. Количество осадков также будет соответствовать обычным показателям для этого периода. Средние температурные значения начнут стабильно подниматься выше 0° во второй половине месяца, что свидетельствует о постепенном приходе настоящей весны.