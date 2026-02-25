- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 2 мин
Мокрый снег и гололед: какой будет погода в Украине 26 февраля
В четверг, 26 февраля, в Украине ожидаются опасные погодные явления - гололедица.
Сегодня, 26 февраля, в Украине ожидается облачная погода. В восточных и юго-восточных областях прогнозируется мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега. Ночью в Карпатах будет идти небольшой снег. На остальной территории страны без осадков.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Какая будет погода в Украине 26 февраля
Ночью и утром 26 февраля на дорогах Украины, кроме юга и Закарпатья, будет гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Днем в южных областях местами порывы будут достигать 15-18 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Ночью в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается 1–6° мороза, в Карпатах 7–12° мороза. Днем в Закарпатье и Крыму столбики термометров поднимутся до 1-6° тепла.
Погода в Киеве и области
В Киевской области и в столице 26 февраля:
будет облачно, без осадков;
ночью и утром на дорогах гололедица;
ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью составит 1–6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве ночью ожидается 3–5° мороза, днем около 0°.
Предупреждение об опасных метеоявлениях
26 февраля ночью и утром на дорогах Украины, кроме южных областей и Закарпатья, сохранится гололедица. Объявлен I уровень опасности – желтый.
Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта, поэтому водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными.
Напомним, первый месяц весны в Украине ожидается близким к климатической норме . Средняя температура воздуха в марте будет колебаться в основном от 1° до 7° тепла, а в отдельных западных и южных областях будет на 1,5–2,5° теплее нормы. Количество осадков также будет соответствовать обычным показателям для этого периода. Средние температурные значения начнут стабильно подниматься выше 0° во второй половине месяца, что свидетельствует о постепенном приходе настоящей весны.