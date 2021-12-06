Мокрый снег и гололедица: какие регионы Украины накроет стихия

Погодные условия могут усложнить движение транспорта.
Налипание мокрого снега и гололедица – спасатели предупредили ряд областей о непогоде.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
В частности, 6 декабря в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях - налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый).
Спасатели предупреждают – такие погодные условия могут привести к проблемам на дорогах и призывают водителей быть внимательными и осторожными.
Напомним, на карпатских перевалах в связи с морозами и снегопадами спасатели развернули мобильные пункты обогрева.
В частности, мобильные пункты обогрева развернули на четырех карпатских перевалах: Яблуницком, Буковецком, Кривопольском и Вышковском.
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