Мокрый снег и гололедица: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Погода в Украине близится к зимней.

В Украине завтра, 14 ноября, погода испортится окончательно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, мокрый снег, местами гололедица и налипание мокрого снега возможны в северных, центральных и восточных областях.

На западе завтра обойдется просто плотной облачностью. На юге – все же преимущественно дождь.

Температура воздуха ночью около нуля, днем +1+3, на юге +5+9 градусов.

Погода в Киеве

В столице ночью около нуля, днем +2+3 градуса. Ожидается мокрый снег.

Ранее сообщалось, что в Украине после 15 ноября прогнозируют сильные снегопады. Атмосферный фронт с юго-запада принесет снег на Буковину и Прикарпатье, а к концу суток снегопады накроют западные, северные и центральные области Украины.

Читайте также: