Мокрый снег и ливни: прогноз погоды на 1 октября

Сегодня, 1 октября, прогнозируется дождь, по всей территории Украины пройдут ливни.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Сегодня, 1 октября, ожидаются умеренные, а в северной части небольшие дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег. Ветер будет двигаться преимущественно с востока», — говорится в сообщении.

Скорость ветра в пределах 7-12 м/с. В северо-восточной части местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура днем от +5 до +10°С. Теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, там столбики термометров будут достигать +11…16°С.

На высокогорье Карпат температура ночью и днем будет около 0°С.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области днем +5…10°С. В Киеве в пределах +7…9°С.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в октябре. Средняя месячная температура в октябре составит от +7°C до +13°C, что на 1°C выше нормы.