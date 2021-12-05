Мокрый снег и мороз: какой в Украине будет погода 5 декабря

На всей территории страны будет сухо, а вот на западе пойдет снег.
В Украине сегодня, 5 декабря, ожидается преимущественно сухая погода. Мокрый снег с дождем прогнозируется на западе страны.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
В воскресенье на всей территории страны ожидается преимущественно сухая и прохладная погода. В восточной части Украины днем термометры покажут 2—4 градуса тепла, ночью — до минус четырех.
В центральных областях днем воздух прогреется до двух градусов, ночью опустится до минус пяти. В северной части Украины термометры тоже покажут два градуса тепла днем и до минус пяти — ночью.
Теплее всего будет на юге: там днем воздух прогреется до восьми градусов, ночью столбик термометра опустится до минус пяти.
А вот на западе, в отличие от других частей нашей страны, ожидается мокрый снег с дождем. Днем воздух прогреется до трех градусов, ночью температура опустится до минус семи.
Погода в Киеве
В Киеве днем столбик термометра поднимется до двух градусов, ночью опустится до минус пяти. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Напомним, что в Карпатах существует угроза схода лавин: туристов просят регистрировать у спасателей походы в горы.
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