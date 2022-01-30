Мокрый снег и мощный ветер: сегодня украинцев атакует непогода

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях.
Погода в Украине в воскресенье, 30 января, будет с обильными осадками в виде снега и мокрого снега. Ожидаются мощные порывы ветра.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Из-за сильного ветра и гололеда на дорогах страны было объявлено предупреждение об опасной метеорологической ситуации, что соответствует I уровню опасности ("желтому").
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.
Как сообщается, сила ветра составит в большинстве областей до 20 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит в среднем около -2...+3 градуса, а ночью около -7...-2 градуса (в Карпатах в течение суток будет еще холоднее, и столбики термометров опустятся до -12 градусов максимум).
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