Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода в Украине 3 февраля

В столице – и уровень опасности.

В субботу, 3 февраля, в Украине будет мокрый снег и дождь, а также сильный ветер – до 15-20 м/с. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, а днем на Украине будет мокрый снег и дождь. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в большинстве регионов – 15-20 м/с.

На большинстве территории страны ночью столбики термометров покажут от 2° тепла до 3° мороза. Днем в Украине синоптики прогнозируют +3-8°, а на Левобережье – 0-5° тепла.

В Карпатах в пятницу будет снег и дождь, а на дорогах — гололедица. Ночью температура воздуха составит 3-8° мороза, а днем от -3° до +2°.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 3 февраля будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"3 февраля днем порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в предупреждении синоптиков.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от 2° мороза до 3° тепла, а днем — 3-8° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут около 0°, а днем – 4-6° тепла.

Напомним, синоптики предупредили, что в Украину идут опасные метеорологические явления. Ночью на западе страны и большинстве областей ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Читайте также: