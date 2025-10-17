- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 388
- Время на прочтение
- 1 мин
Мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды в Украине в выходные, 18-19 октября
В Украине, по прогнозу синоптика, тепла не следует ожидать выходными. Погода испортится.
В Украине в ближайшие выходные — 18-19 октября — ожидается изменение погодных условий. В воскресенье — мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Начнется 18 октября понижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается только +8+12 градусов. На остальной территории Украины еще будет — но только один день — более теплая погода, завтра в течение дня +12+15 градусов», — отметила она.
В ближайшую ночь в Украине ожидается +4+10 градусов. В западной части Украины усилится ветер до сильного.
Погода в Киеве
В Киеве 18 октября ожидается облачная, но еще достаточно теплая погода. Дождь более вероятный во второй половине дня. Ветер умеренный, временами порывистый.
Погода 19 октября
В воскресенье, 19 октября, в большинстве областей Украины резкое похолодание, днем до +4+8 градусов, на востоке и юге еще удержится в воскресенье более теплая погода до +11+15 градусов.
Периодические дожди ожидаются в воскресенье в Украине повсюду, из-за существенного снижения температуры воздуха иногда возможен мокрый снег.
Ранее синоптик сообщила, что в Украине настоящего бабьего лета не будет.