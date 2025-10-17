Мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды в Украине в выходные, 18-19 октября

В Украину идет похолодание / © Pixabay

В Украине в ближайшие выходные — 18-19 октября — ожидается изменение погодных условий. В воскресенье — мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Начнется 18 октября понижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается только +8+12 градусов. На остальной территории Украины еще будет — но только один день — более теплая погода, завтра в течение дня +12+15 градусов», — отметила она.

В ближайшую ночь в Украине ожидается +4+10 градусов. В западной части Украины усилится ветер до сильного.

Погода в Киеве

В Киеве 18 октября ожидается облачная, но еще достаточно теплая погода. Дождь более вероятный во второй половине дня. Ветер умеренный, временами порывистый.

Погода 19 октября

В воскресенье, 19 октября, в большинстве областей Украины резкое похолодание, днем до +4+8 градусов, на востоке и юге еще удержится в воскресенье более теплая погода до +11+15 градусов.

Периодические дожди ожидаются в воскресенье в Украине повсюду, из-за существенного снижения температуры воздуха иногда возможен мокрый снег.

Ранее синоптик сообщила, что в Украине настоящего бабьего лета не будет.