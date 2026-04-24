Мокрый снег и заморозки накроют Украину: где разгуляется непогода в выходные
В субботу и воскресенье в стране сохранится холодная погода.
В ближайшие выходные погода в Украине теплой не будет — ожидаются мокрый снег, холодный ветер и осадки. Дневная температура также будет ниже обычной для конца апреля.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Суббота, 25 апреля
Ночью без осадков, заморозки. Днем небольшие дожди пройдут в северной части Украины.
Температура воздуха в течение дня ожидается +11+15 градусов, в южной части и западных областях в субботу +14+18 градусов.
Воскресенье, 26 апреля
Теплая погода снова отступит перед напором холодного атмосферного фронта, похолодает днем до +9+12 градусов.
Однако юг, восток и часть центра (Днепропетровщина, Полтавщина, Черкасская область) еще удержат в воскресенье очень теплую погоду — +15+19 градусов.
На западе Украины из-за резкого похолодания может быть и снег.
«Все выходные будет оставаться порывистым, до сильного, со штормовыми порывами западный и северо-западный ветер, осторожно!» — предупредила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве завтра также ветер порывистый, а в воскресенье ветер еще и усилится до штормового.
26 апреля атмосферный фронт приблизится к Киеву, облаков станет больше, ветер усилится, температура воздуха в тылу фронта снизится до +10 градусов.
«Первое более-менее приличное тепло видно, по предварительным прогнозам, с 5 мая», — добавила Диденко.
Ранее сообщалось, что в Харькове выпал снег. В Украине 24 апреля температурный режим значительно снизится, а в отдельных регионах выпадет мокрый снег.