Мокрый снег и заморозки накроют Украину: где разгуляется непогода в выходные

В ближайшие выходные погода в Украине теплой не будет — ожидаются мокрый снег, холодный ветер и осадки. Дневная температура также будет ниже обычной для конца апреля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Суббота, 25 апреля

Ночью без осадков, заморозки. Днем небольшие дожди пройдут в северной части Украины.

Температура воздуха в течение дня ожидается +11+15 градусов, в южной части и западных областях в субботу +14+18 градусов.

Воскресенье, 26 апреля

Теплая погода снова отступит перед напором холодного атмосферного фронта, похолодает днем до +9+12 градусов.

Однако юг, восток и часть центра (Днепропетровщина, Полтавщина, Черкасская область) еще удержат в воскресенье очень теплую погоду — +15+19 градусов.

На западе Украины из-за резкого похолодания может быть и снег.

«Все выходные будет оставаться порывистым, до сильного, со штормовыми порывами западный и северо-западный ветер, осторожно!» — предупредила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве завтра также ветер порывистый, а в воскресенье ветер еще и усилится до штормового.

26 апреля атмосферный фронт приблизится к Киеву, облаков станет больше, ветер усилится, температура воздуха в тылу фронта снизится до +10 градусов.

«Первое более-менее приличное тепло видно, по предварительным прогнозам, с 5 мая», — добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что в Харькове выпал снег. В Украине 24 апреля температурный режим значительно снизится, а в отдельных регионах выпадет мокрый снег.