Снег / © Associated Press

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В Украине в понедельник 23 ноября облачно. Днем в большинстве южных областей сильный дождь, в большинстве центральных и Харьковской областях сильный дождь с мокрым снегом, местами налипания мокрого снега. На остальной территории местами небольшой снег, на востоке умеренный дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях образования, в Карпатах — прирост снежного покрова высотой 2-8 см; на дорогах местами гололедица.

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Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; днем в южных, центральных (кроме Винницкой) и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Температура днем 0-5° тепла; на юге страны днем 7-12 °; в Карпатах в течение суток 1-6° мороза.

Погода в Украине 23 ноября / © facebook.com

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 23 ноября будет облачно, днем местами небольшой снег и мокрый снег.

Синоптики предупредили, что утром на дорогах местами гололедица.

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Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве днем 1-3° тепла, по области днем 0-5° тепла.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Днем 23 ноября в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях — дождь, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях — дождь и мокрый снег (образование снежного покрова 1-8 см); в южных, центральных (кроме Винницкой) и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

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Опасные метеорологические явления в Украине 23 ноября / © Укргидрометцентр

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Ранее мы писали о том, что по оценке климатологов на протяжении XXI века ожидается дальнейший рост температуры, особенно заметным он может быть зимой. Специалисты также прогнозируют изменение сезонности осадков и сокращение продолжительности зимнего периода.

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