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Дата публикации
Категория
Украина
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Мокрый снег, мороз и сильный ветер: что готовит погода украинцам 10 ноября

10 ноября часть Украины накроет сильный ветер, а на западе вечером возможны дождь и мокрый снег.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Заморозки в Украине

Заморозки в Украине / © pexels.com

Во вторник, 10 ноября, в большинстве областей Украины осадки не прогнозируются. В части регионов ожидается сильный ветер, а к вечеру на западе страны возможны дождь и мокрый снег. Ночью в отдельных областях температура опустится ниже нуля.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине 10 ноября: где дождь, мокрый снег и сильный ветер

По словам Наталки Диденко, значительную часть суток погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков в основном не будет.

«Значительную часть времени погоду Украины будет определять антициклон, поэтому осадков не предполагается. И только вечером 10 ноября в западных областях атмосферный фронт обусловит осадки в виде дождя и мокрого снега», — отметила синоптикиня.

Самая холодная ночь будет на западе страны: температура воздуха там может снизиться до 0…-4 градусов. В других регионах прогнозируется от 0 до +6 градусов.

Днем столбики термометров будут показывать:

  • на юге и западе — +4…+9 градусов;

  • местами на юге — до +10…+12 градусов;

  • на севере, в центре и на востоке — +3…+7 градусов.

Укргидрометцентр также прогнозирует дождь в большинстве западных областей, местами с мокрым снегом. По его данным, ночью температура по стране составит от +3 до -3 градусов, а на западе может опуститься до -4…-9 градусов.

Отдельное внимание синоптикиня обратила на ветер. По ее прогнозу, на Правобережье он будет сильным и юго-западным.

«На Правобережье Украины завтра ожидается сильный ветер юго-западного направления, осторожно!» — предупредила Наталья Диденко.

В столице 10 ноября будет преимущественно сухо, но ветрено. По прогнозу Диденко, осадков не ожидается. Ночью температура составит около 0…+2 градусов, а днем воздух прогреется до +5…+7 градусов. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

Когда в Украине потеплеет и снова похолодает

Теплее всего в ближайшие дни будет на юге Украины: там температура может достигать +10…+14 градусов, а в Крыму — до +16 градусов.

Заметное, но кратковременное потепление синоптики прогнозирует на пятницу, 13 ноября. По словам Диденко, температура повысится по всей стране.

«В целом в Украине неделя не будет слишком холодной, а в пятницу 13 ноября вообще градусы подпрыгнут вверх, везде ожидается кратковременное ощутимое потепление», — сообщила она.

Однако долго тепло не задержится: уже по выходным, 14–15 ноября, температура воздуха в Украине снова начнет снижаться.

«Прогностические сроки похолодания прыгают. Именно поэтому мы внимательно следим за изменениями прогностических моделей», — отметила синоптикиня.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой может быть зима 2026-2027 годов. По новым расчетам вместо ожидаемого ранее тепла в конце декабря в Украине возможно существенное похолодание. В начале 2027 года больше снега может выпасть на западе страны.

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