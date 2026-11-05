Мокрый снег накроет часть Украины: синоптик рассказала, к чему готовиться уже завтра

Снег / © УНИАН

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В пятницу, 6 ноября, Украину накроет холодный атмосферный фронт, который доставит дожди, мокрый снег и сильный северный ветер. Несмотря на плюсовую температуру, из-за штормовых порывов будет ощущаться гораздо холоднее. В то же время, прогнозируемое потепление откладывается почти на неделю.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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По ее словам, первая настоящая осенняя стужа уже добралась до Украины. Минувшей ночью температура в отдельных регионах опускалась ниже нуля, а на севере и северо-востоке пролетал снег.

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Где в Украине ожидается мокрый снег

В пятницу, 6 ноября, большинство областей окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта.

Дожди прогнозируют на значительной части территории страны, а на севере местами в центральных и восточных областях возможен мокрый снег.

В то же время, западные регионы останутся под влиянием северного антициклона, поэтому там существенных осадков не ожидается.

В большинстве областей сохранится сильный северный ветер, порывы которого иногда будут достигать штормовых значений.

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Температура воздуха днем будет +4…+8 градусов, однако из-за ветра холод будет ощущаться сильнее.

«Завтра днем ожидается в Украине +4…+8°, но одевайтесь как на небольшой мороз!» – посоветовала Диденко.

Синоптика также призвала водителей не медлить с заменой летних шин на зимние.

Погода в Киеве 6 ноября

В столице пятница также будет холодной и ветреной.

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По прогнозу Диденко, в Киеве возможен дождь, местами с мокрым снегом, а сильный северный ветер будет усиливать чувство холода.

Максимальная дневная температура будет около +5 градусов.

Когда в Украину придет потепление

Наталья Диденко сообщила, что сроки ожидаемого повышения температуры изменились.

Если раньше потепление прогнозировали после 10 ноября, то теперь его ожидают ориентировочно 15-16 ноября, то есть в конце следующей недели.

Итак, в ближайшие дни украинцам следует готовиться к прохладной, ветреной погоде с дождями и мокрым снегом.

Карпаты уже засыпали снегом

Напомним, в высокогорье Карпат выпал снег, а температура опустилась до -4°C. Из-за густого тумана видимость существенно ухудшилась, а камни и растительность покрылись изморозью.

Горные спасатели Прикарпатья призвали туристов воздержаться от походов в высокогорье до улучшения погодных условий. Мороз, сильный ветер и туман усложняют передвижение и ориентировку на маршрутах.

Похолодание ощутили и на западе Украины: в частности, в Луцке и Хмельницком утром зафиксировали -1°C.

Какой будет зима в Украине

Последнее обновление сезонного прогноза европейской климатической службы Copernicus от 10 сентября показывает ранний сигнал относительно мягкой европейской зимы. Температура выше средних значений прогнозируется практически над всей сухопутной частью Европы. Для большей части континента, за исключением его северных и южных окраин, модель также склоняется к большему среднему количеству осадков.

Для Украины это пока не прогноз конкретной температуры, а общая сезонная тенденция. Зима может в итоге оказаться теплее климатической нормы , но это не исключает снегопадов, морозов и резких кратковременных похолоданий.

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