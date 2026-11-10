Мокрый снег накроет Украину: Диденко рассказала, где температура опустится ниже всего

Погода в Украине 11 ноября / © unsplash.com

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В среду, 11 ноября, погода в Украине ухудшится из-за атмосферного фронта, который принесет дожди и мокрый снег. В то же время уже в конце недели ожидается резкое потепление — местами температура воздуха повысится до +19 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине

По её прогнозу, осадки начнутся ночью в западных областях, а в течение дня постепенно охватят остальную территорию Украины. При этом днём на западе и севере дожди и мокрый снег начнут прекращаться.

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11 ноября температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Теплее всего будет на юге страны, где столбики термометров поднимутся до +10…+14 градусов.

В то же время уже в пятницу, 13 ноября, в Украину придет волна тепла. В большинстве областей температура воздуха поднимется до +10…+15 градусов, а на юге — до +14…+19 градусов. Немного прохладнее будет на западе, где ожидается +8…+10 градусов.

Впрочем, по словам Диденко, такое заметное потепление продлится всего один день. Несмотря на переменчивую погоду, в целом неделя останется довольно теплой.

Погода в Киеве

В Киеве в среду будет ветрено. Ночью и утром прогнозируется дождь с мокрым снегом, однако днём осадки прекратятся. Температура воздуха в столице составит около +5 градусов.

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Напомним, ранее мы рассказывали, стоит ли украинцам готовиться к сильным морозам, когда может выпасть снег и будет ли в этом году белое Рождество.

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