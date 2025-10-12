Мокрый снег ожидается в одном из регионов Украины: прогноз погоды на следующую неделю

В Карпатах возможен мокрый снег / © УНИАН

Следующая неделя, 13-19 октября, начнется с дождей на территории большинства областей Украины, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Такой прогноз сделал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, дожди в разных регионах Украины будут вызваны малоактивными атмосферными фронтами, а повышенная влажность воздуха приведет к увеличению количества туманов.

Понедельник, 13 октября

В этот день погода будет дождливой в большинстве областей, а в Карпатах возможен мокрый снег. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, в северо-западных областях местами +1…+6 °С.

Днем воздух прогреется до +8…+13 °С, на юге и на Закарпатье — до +11…+16 °С.

Вторник, 14 октября

Ночью ожидаются дожди на севере страны. Днем — в западных и центральных областях. Ветер — западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, в южной части местами +8…+10 °С.

Днем в северных и западных областях будет +5…+10 °С, в остальных регионах +9…+14 °С.

Среда, 15 октября

Дожди будут в восточных и северных областях. Ветер — западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, в южной части местами +8…+10 °С.

Днем +8…+13 °С, в Карпатах и на крайнем севере +3…+8 °С.

Четверг, 16 октября

Осадков не будет, но ожидается туман. Ветер западный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+8 °С, днем +8…+14 °С.

Пятница, 17 октября

В северных и западных областях будет дождь. Ночью и утром ожидается туман. Ветер будет переменных направлений, 5-10 м/с.

Температура в ночное время будет колебаться в пределах +3…+8 °С, днем воздух прогреется до +10…+15 °С.

Суббота, 18 октября

Дожди ожидаются в северных областях, в отдельных регионах будет туман. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +3…+9 °С, днем +11…+16 °С.

Воскресенье, 19 октября

Умеренные дожди пройдут в центральных, южных и северных регионах. Вероятен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +4…+9 °С.

Днем воздух прогреется до +12…+17 °С, в северо-западной части снизится до +5…+10 °С.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что во второй половине октября из-за поступления скандинавского воздуха и северо-западных ветров ожидается похолодание.