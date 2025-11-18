Мокрый снег, штормовой ветер и переменная температура: какой будет погода 18 ноября (карта)

Погода в Украине типична для ноября / © ТСН

В Украине 18 ноября облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег; днем на Украине, кроме северной части, небольшой дождь.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, ночью в Карпатах 25 м/с.

Температура в течение суток в западных областях 0-5 ° тепла, в северных, Винницкой и Черкасской областях 4-9 ° тепла, на остальной территории ночью 6-11 °, днем 12-17 °.

Карта погоды на 18 ноября / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 18 ноября будет облачно с прояснениями.

Ночью днем без осадков, отмечает Укргидрометцентр.

Ветер западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура в течение суток в Киеве 6-8 тепла, по области 4-9 тепла.

Напомним, в Киеве 18 ноября объявлен первый уровень опасности.