Мокрый снег, штормовой ветер и переменная температура: какой будет погода 18 ноября (карта)
Температура в течение суток в западных областях 0-5 ° тепла, в северных, Винницкой и Черкасской областях 4-9 ° тепла, на остальной территории ночью 6-11 °, днем 12-17 °.
В Украине 18 ноября облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег; днем на Украине, кроме северной части, небольшой дождь.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, ночью в Карпатах 25 м/с.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и Киевской области 18 ноября будет облачно с прояснениями.
Ночью днем без осадков, отмечает Укргидрометцентр.
Ветер западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура в течение суток в Киеве 6-8 тепла, по области 4-9 тепла.
Напомним, в Киеве 18 ноября объявлен первый уровень опасности.