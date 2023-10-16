Мокрый снег, сильный ветер и дожди: синоптики обновили прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 16 октября, в Украине облачно с прояснениями. В ряде областей ожидаются осадки. В Карпатах - дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Дождь ожидается ночью в центральных и местами северных регионах. Днем будет дождь на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине.

Температура воздуха в южных, восточных и Днепропетровской областях будет колебаться днем от +11°C до +16°C. В Донецкой и Луганской области может потеплеть до +18°C. На остальной территории ожидается днем +7...12°C.

В Карпатах температура воздуха днем ожидается в пределах от 0°C до +5°C.

Ветер будет северо-западный (в юго-восточной части страны – южный), со скоростью 7-12 м/с. Утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (места в северной части).

В Киевской области будет облачно. По всей области в течение дня будет идти небольшой дождь. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с, днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем поднимется в столичном регионе до +7...12°C. В Киеве столбики термометра покажут днем до +10°C.

Когда в Украине выпадет снег – читайте в новости.