Молчала три дня: в Одесской области пьяная именинница зарезала мужа

Молчала три дня: в Одесской области пьяная именинница зарезала мужа

Женщина скрывала преступление несколько дней.

Смертельная трагедия произошла в Черноморске во время празднования дня рождения.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Супруги начали ссориться, а в разгар конфликта женщина схватила кухонный нож и ударила им 50-летнего мужчину в живот.

В больницу она позвонила через три дня, когда потерпевший скончался.

Правонарушительница уже имеет судимость за причинение тяжких телесных повреждений. Ей сообщили о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одесской области — в одном из сел Куяльницкой ОТГ — 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 30-летнего мужчину.

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