Молчала три дня: в Одесской области пьяная именинница зарезала мужа

Женщина скрывала преступление несколько дней.
Смертельная трагедия произошла в Черноморске во время празднования дня рождения.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Супруги начали ссориться, а в разгар конфликта женщина схватила кухонный нож и ударила им 50-летнего мужчину в живот.
В больницу она позвонила через три дня, когда потерпевший скончался.
Правонарушительница уже имеет судимость за причинение тяжких телесных повреждений. Ей сообщили о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Одесской области — в одном из сел Куяльницкой ОТГ — 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 30-летнего мужчину.