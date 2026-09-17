ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
304
Время на прочтение
1 мин

Молчание Кривоноса уже становится проблемой для НАБУ - ZN.UA

Комментарии
Подпишитесь на нас в Google

Редактор ZN.UA Инна Ведерникова прямо пишет: «Главный вопрос сейчас до самого Кривоноса». По ее мнению, политический контекст атаки на НАБУ не отменяет необходимости дать обществу ответы на старые эпизоды, которые вновь оказались в публичном пространстве.

«И здесь начинается тест на взрослость. Не только для самого директора НАБУ. Для антикоррупционных институтов. Для общественных организаций и медиа, занимающихся антикоррупцией», — пишет ZN.UA.

В среде, последовательно выступающей в защиту независимости НАБУ и САП, все громче звучит вопрос: почему директор НАБУ молчит? Примечательно, что этот же вопрос задает и журналист-расследователь Юрий Николов в эфире Radio NV.

ZN.UA также поднимает вопросы доверия и экспертности к конкурсной комиссии. «Неформальным лидером конкурсной комиссии был международный эксперт Драго Кос, и именно его голос стал решающим в пользу Кривоноса, в то время как, например, бывшая агентка ФБР Карен Гринавей голосовала против. По информации источников, свою роль в выборе Коса сыграл именно Углава. То есть, большого кредита доверия у Кривоноса на старте не было».

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie