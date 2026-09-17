- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 304
- Время на прочтение
- 1 мин
Молчание Кривоноса уже становится проблемой для НАБУ - ZN.UA
Редактор ZN.UA Инна Ведерникова прямо пишет: «Главный вопрос сейчас до самого Кривоноса». По ее мнению, политический контекст атаки на НАБУ не отменяет необходимости дать обществу ответы на старые эпизоды, которые вновь оказались в публичном пространстве.
«И здесь начинается тест на взрослость. Не только для самого директора НАБУ. Для антикоррупционных институтов. Для общественных организаций и медиа, занимающихся антикоррупцией», — пишет ZN.UA.
В среде, последовательно выступающей в защиту независимости НАБУ и САП, все громче звучит вопрос: почему директор НАБУ молчит? Примечательно, что этот же вопрос задает и журналист-расследователь Юрий Николов в эфире Radio NV.
ZN.UA также поднимает вопросы доверия и экспертности к конкурсной комиссии. «Неформальным лидером конкурсной комиссии был международный эксперт Драго Кос, и именно его голос стал решающим в пользу Кривоноса, в то время как, например, бывшая агентка ФБР Карен Гринавей голосовала против. По информации источников, свою роль в выборе Коса сыграл именно Углава. То есть, большого кредита доверия у Кривоноса на старте не было».