Молчание Кривоноса уже становится проблемой для НАБУ - ZN.UA

Реклама

Редактор ZN.UA Инна Ведерникова прямо пишет: «Главный вопрос сейчас до самого Кривоноса». По ее мнению, политический контекст атаки на НАБУ не отменяет необходимости дать обществу ответы на старые эпизоды, которые вновь оказались в публичном пространстве.

«И здесь начинается тест на взрослость. Не только для самого директора НАБУ. Для антикоррупционных институтов. Для общественных организаций и медиа, занимающихся антикоррупцией», — пишет ZN.UA.

Реклама

В среде, последовательно выступающей в защиту независимости НАБУ и САП, все громче звучит вопрос: почему директор НАБУ молчит? Примечательно, что этот же вопрос задает и журналист-расследователь Юрий Николов в эфире Radio NV.

Реклама

ZN.UA также поднимает вопросы доверия и экспертности к конкурсной комиссии. «Неформальным лидером конкурсной комиссии был международный эксперт Драго Кос, и именно его голос стал решающим в пользу Кривоноса, в то время как, например, бывшая агентка ФБР Карен Гринавей голосовала против. По информации источников, свою роль в выборе Коса сыграл именно Углава. То есть, большого кредита доверия у Кривоноса на старте не было».

Новости партнеров