"Молчи, х*хол, я тебя зарежу": в селе в Винницкой области любительница российских исполнителей размахивала ножом (видео)

В одном из сел Винницкого района возник скандал из-за громкого прослушивания песен российских исполнителей, активно поддерживающих войну России против Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник полиции Винницкой области Иван Ищенко, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, двое парней, проходивших рядом с любителями такой музыки, сделали им замечания. В ответ женщина, которой это не понравилось, набросилась на них с ножом и криками: "Молчи, ***, х*хол ***, я тебя, ***, зарежу ***!".

Впоследствии к инциденту присоединился и ее муж, который в ответ на слова о военном положении в Украине неожиданно заявил: "Какая Украина, мы в Украине живем?"

В селе в Винницкой области любительница российских исполнителей размахивала ножом

Поскольку супруги не прислушались к словам неравнодушных граждан о том, что неприемлемо слушать эти песни в стране, где идет война и гибнут люди, в дело вмешалась полиция. Супруги, которые агрессивно отреагировали на замечания, обратились с извинениями за этот случай.

Однако на этом все не закончилось. Теперь факт нападения с ножом будут расследовать полицейские, а вероятную причастность к коллаборационной деятельности — СБУ.

Напомним, ранее скандал из-за российской музыки возник на базе отдыха в Запорожье, где компания развлекалась под находящейся под санкциями песни Ирины Аллегровой, потому что поддерживает войну РФ в Украине. После словесной перепалки один из мужчин назвал себя "военным" и заявил, что он "рождён в СССР".

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