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- Украина
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Молдавская пара приехала на отдых в Украину и была поражена: что их так удивило
Молдовская пара впервые побывала в украинских Карпатах и была в восторге. По словам девушки, в горах она чувствовала себя «в другой реальности».
Супруги из Молдовы Мария и Саша посетили Украину, в частности Карпаты, и они были поражены поездкой. Им невероятно понравились карпатские деревни, где раскинулись безлюдные горы.
О своем путешествии они рассказали в социальных сетях.
По ее словам, они впервые побывали в Карпатах. Приехали на неделю.
«Мы поехали туда на 4 дня и 3 ночи. Мы так сильно перезагрузились, так классно было. Мы просто кайфановали от гор, от этих дорог», — призналась девушка.
Мария сравнила Кишинев и Карпаты и подчеркнула, что в горах она чувствовала себя «в другой реальности».
«Мы когда приехали сюда в Кишинев. Мы испугались. Потому что эти пробки, очень много людей, город. А в горах ты так на релаксах. Эти трассы, свобода», — сказала изумленная молдованка.
Несмотря на то, что молдаване похвалили развитие внутреннего туризма, Буковель супругам не понравилась.
«Нам не зашел», — говорит Мария.
«Я впервые ощутила весь масштаб Украины. Честно, в эту поездку я всегда ездила в Сергеевку, в Одессу. Здесь (Карпаты — ред.) ощущаются старинные обычаи, традиции, самое украинское», — отметила она.
Во время путешествия они общались по-русски, но пытались и на украинском, изучив несколько базовых слов. По ее словам, в некоторых случаях украинцы вроде бы реагировали с негативом на их русский язык.
Девушка утверждает, что с ними «специально» разговаривали по-украински. Однако в комментариях паре объяснили:
Не «специально» с вами говорили на украинском, а есть закон, что в общественных местах (то есть Мавка и т.д.) работающий персонал должен общаться на украинском.
«специально говорили с нами на русском», там в принципе все говорят по-украински всю жизнь.
А вы не думали, что люди просто не знают русского?
Ну я не знаю, из чего вы взяли, что пробуют специально говорить по-украински, я живу во Львове, и за всю жизнь никогда не говорил по-русски, а знаю ее только из интернета.
Мария назвала украинский язык «красивым».
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