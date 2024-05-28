Молдавский "Ромео в плавках" пытался незаконно попасть к любимой из Украины: чем все закончилось

Пограничники задержали гражданина Молдовы, который, несмотря на запрет на въезд в Украину, пытался пересечь реку Днестр, чтобы встретиться со своей любимой.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Гражданину Молдовы запретили въезд в Украину на 5 лет, ведь во время предыдущего визита он нарушил правила пребывания в стране. Мужчина не стал ждать срока и решил пересечь Днестр, чтобы увидеться с любимой. Однако на берегу его ждала не она, а пограничный наряд", — говорится в сообщении.

Теперь иностранцу придется отвечать перед законом, а запрет на въезд в Украину для него теперь 10 лет.

Напомним, ранее пограничники обнаружили двух мужчин в мокрой одежде недалеко от украинско-польской границы. Выяснилось, что они не собирались бежать за границу, а наоборот вернулись на Батькивщину из Польши, нелегально переплыв реку Западный Буг.

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