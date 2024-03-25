Молдова будет помогать Украине ловить уклонистов в Приднестровье

Молдова будет сотрудничать с украинскими властями и будет помогать ловить уклонистов, которые пытаются бежать из Украины через непризнанное Приднестровье.

Об этом заявил министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос, передает Ziarul de Garda.

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По его словам, люди, незаконно пересекающие государственную границу, – это преимущественно мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

"В значительной степени используется Приднестровский регион, и мы практически еженедельно проводим одну-две операции по борьбе и уничтожению различных схем, организуемых на территории Молдовы или гражданами Молдовы, или граждане Молдовы вместе с гражданами Украины. У нас также есть фильтры на маршрутах, которые уходят из Приднестровья", – сказал Адриан Эфрос.

По его словам, молдавские правоохранители и пограничники пытаются иметь более тесные связи со своими коллегами в Украине, чтобы предотвратить и сдержать эту нелегальную миграцию.

В частности, глава МВД Молдовы лично обсуждал этот вопрос с министром внутренних дел Украины, чтобы возобновить совместное патрулирование в Приднестровском регионе с украинской стороны.

Адриан Эфрос признал, что нередко к схемам переправки украинских уклонистов через границу были вовлечены молдавские пограничники. Однако заверил, что обо всех таких случаях известно и виновные будут отвечать перед законом.

Напомним, по словам предтавника ГПСУ, больше всего попыток незаконного пересечения границы продолжают фиксировать в направлении границы с Молдовой и Румынией.

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