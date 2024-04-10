Молдова хочет вступить в ЕС без непризнанного Приднестровья: что об этом известно

Чиновники не исключают "постепенное" вступление в ЕС, хотя и считает это "не лучшим вариантом".

Молдова может вступить в Евросоюз без непризнанного Приднестровья.

Об этом заявил глава ЕС в стране Янис Мажейкс, пишет "Эспрессо".

"У нас есть один партнер для переговоров — и это правительство в Кишиневе. И мы работаем с Республикой Молдова в рамках ее международно признанных границ. И это стартовая точка всего", — подчеркнул Янис Мажейкс.

По его словам, Брюссель предпочитает вступление Молдовы вместе с Приднестровьем. Однако та не хочет "чтобы страна стала заложницей политического урегулирования".

"Мы предпочитаем, чтобы Республика Молдова присоединилась к ЕС вместе с реинтегрированным Приднестровьем. Но в то же время мы не хотим, чтобы страна стала заложницей политического урегулирования. Потому что она не должна нести ответственность за то, на что не может повлиять", — подчеркнул глава ЕС в Молдове.

Кроме того, должностное лицо не исключает "постепенное" вступление в ЕС, хотя и считает это "не лучшим вариантом".

"Нельзя исключать, что сначала первым присоединится Правобережье, контролируемая конституционной властью территория. А потом присоединился бы левый берег, но это не лучший вариант для нас", — сказал Мазейк.

Напомним, что премьер Румынии заявил, что поддерживает объединение с Молдовой.

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