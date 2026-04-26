Молдова ищет мирного решения в Приднестровье, пока Украина удерживает россиян вдали от границ — Санду
Зеленский подчеркнул, что Украина и дальше будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности, относительно Приднестровского региона.
Президент Молдовы Мая Санду считает, что мирное разрешение конфликта в непризнанном Приднестровье возможно благодаря тому, что Украина удерживает российскую армию вдали от границ Молдовы.
Об этом Санду сказала на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, передает Европейская правда.
Санду подтвердила информацию о том, что Молдова обсуждает вопросы реинтеграции Приднестровья с партнерами из Европейского Союза.
«Мы обсуждали этот вопрос, в том числе с нашими партнерами из ЕС, и все мы согласны, что нам нужен процесс, благодаря которому состоится демилитаризация региона, деолигархизация и демократизация, и для реализации этого этапа нам понадобится международная поддержка — именно это мы сейчас обсуждаем, прежде всего, с ЕС. Следовательно, это часть дискуссии о планах реинтеграции», — сказала она.
Также Санду прокомментировала вопрос о вкладе Украины в этот процесс.
«Наибольший вклад, который Украина уже вносит, заключается в том, что она удерживает российскую армию вдали от границ, и тем самым позволяет нам искать мирное разрешение конфликта, и мы очень ценим», — отметила она.
Также этот вопрос прокомментировал президент Зеленский.
«Что касается международного механизма, это вопрос, безусловно, прежде всего в Молдове. И понятно почему. И это честно, справедливо, по-другому просто не может быть. Для нас всегда вопрос Приднестровья — это вопрос безопасности на наших границах», — отметил он.
Напомним, в воскресенье, 26 апреля, в день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, президент Молдовы Мая Санду прибыла с визитом в Киев.